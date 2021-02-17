الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقا مع “موديرنا” للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

2021/02/17 | 16:26 - المصدر: يس عراق

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أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع شركة موديرنا للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، بعد إبرام اتفاق أوّل يشمل 160 مليون جرعة، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، بحسب “الفرنسية”.

وأوضحت شركة موديرنا في بيان أن الاتفاق يشمل شراء 150 مليون جرعة يُفترض أن تُسلّم في الربعين الثالث والرابع من العام 2021، مع خيار الحصول على 150 مليون جرعة إضافية في 2022.



وفي المجمل، يُفترض أن يحصل الاتحاد الأوروبي هذا العام على 310 مليون جرعة من لقاح موديرنا.

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