الخارجية الأميركية: الكاظمي وبلينكن بحثا عبر الهاتف مسؤولية بغداد في حماية القوات والبعثات

2021/02/17 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، القصف الصاروخي الذي استهدف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في أربيل.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان، أن بلينكن أعرب خلال الاتصال عن استيائه من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا الجهود الجارية لتحديد الجماعات المسؤولة عن هجوم أربيل ومحاسبة الجناة.

وأضاف البيان أن الكاظمي وبلينكن بحثا مسؤولية الحكومة العراقية والتزامها بحماية الأفراد التابعين للولايات المتحدة والتحالف في العراق والمتواجدين هناك بدعوة من الحكومة لمحاربة داعش.

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