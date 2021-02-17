بوساطة روسية.. النظام السوري يعلن عن عملية تبادل أسرى مع إسرائيل

2021/02/17 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن عملية تبادل للأسرى بين إسرائيل وسوريا ستتم بوساطة روسية قريبا.

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