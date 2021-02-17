رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها

2021/02/17 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها واستئصال الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، ان “صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهميّة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي”.

واكد رئيس الجمهورية، إنّ “الحكومة العراقية ماضية قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها بالتعاضد مع الجهود الوطنية من مختلف القوى، من خلال دعم فرض القانون وحماية أمن ‏وحياة المواطنين واستئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وحماية المنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها الذين يستضيفهم العراق بموجب اتفاقات ومعاهدات رسمية، طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية”.

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