الحلبوسي يتسلم رسالة دعوة إلى البرلمان لمراقبة العملية الانتخابية في فلسطين

2021/02/17 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، من سفير دولة فلسطين لدى بغداد أحمد عقل، رسالة دعوة إلى مجلس النواب من المجلس الوطني الفلسطيني لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأربعاء، سفير دولة فلسطين لدى بغداد أحمد عقل”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

واضاف البيان، “كما تسلَّم الحلبوسي رسالة دعوة إلى مجلس النواب من المجلس الوطني الفلسطيني لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين، وتقديم الدعم والمساندة لإجرائها، حيث ستُجري دولة فلسطين انتخابات عامة للمجلس التشريعي ومنصب رئيس الدولة خلال الأشهر القادمة”.

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