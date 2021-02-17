البيتكوين ترتفع لمستوى قياسي جديد أعلى 51 ألف دولار

2021/02/17 | 16:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت عملة البيتكوين مكاسبها القوية خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتسجل مستوى قياسياً جديداً أعلى 51 ألف دولار.

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