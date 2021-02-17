أسعار النفط تواصل الارتفاع.. و

2021/02/17 | 16:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتجاوز "برنت" مستوى 64 دولاراً لأول مرة في 13 شهراً، بدعم تراجع المعروض.

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