2021/02/17 | 16:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح للسفير البريطاني: الحكومة ماضية في تعزيز السيادة ومحاسبة الجماعات الخارجة عن القانون ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح للسفير البريطاني: الحكومة ماضية في تعزيز السيادة ومحاسبة الجماعات الخارجة عن القانون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).