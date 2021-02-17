2021/02/17 | 16:38 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح للسفير البريطاني: الحكومة ماضية في تعزيز السيادة ومحاسبة الجماعات الخارجة عن القانون
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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