منظمة إنسانية توثق 1600 حالة عنف أسري في ذي قار خلال 2020

2021/02/17 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وثقت منظمة التواصل والاخاء الانساني، اليوم الأربعاء، 1600 حالة عنف أسري في ذي قار خلال العام 2020.وبحسب احصائية كشفتها المنظمة اطلع عليها “المركز الخبري الوطني” فان هناك ارتفاعاً باعداد العنف عن العام الماضي الذي سجلت خلاله المحافظة 1400 حالة.واضافت المنظمة انه “تم تسجيل 1600 حالة عنف اسري في ذي قار، […]

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