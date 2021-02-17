توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في محافظة الأنبار

2021/02/17 | 16:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 شباط 2021)، إن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأنبار والبالغة 14 إصابة، توزعت على النحو التالي":

قضاء الرمادي ٩

قضاء الفلوجة ٢

قضاء هيت ٢

قضاء حديثة ١

الشفاء ٩

وأضاف، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الأنبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم، فإنها تدعو جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الأنبار وتجنب التجمعات، وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الأنبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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