2021/02/17 | 16:43 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاربعاء، التوافق مع عدد من نواب المناطق الغربية على انبثاق جبهة وطنية مدنية تفرز قائمة انتخابية.

وذكر علاوي في بيان، تلقته 7sky، انه “في لقاء ضم مجموعة من نواب المناطق الغربية و قادتها الميدانيين، ناقشنا ما الت اليه الاوضاع في البلاد، وتم التوافق على ضرورة انبثاق جبهة وطنية مدنية تفرز قائمة انتخابية يكون المتظاهرون السلميون جزءا أساسيا منها لما يحملون من أفكار سديدة في مسائل مرتبطة بإصلاح الوضع السياسي و الإداري في البلاد”.

واضاف البيان ان “الحضور اكدوا على التزامهم بتأكيد دعم ومساندة التظاهرات المطالبة بالإصلاح السلمي والالتئام مع اهدافها نحو الاصلاح الحقيقي وتعديل انحراف العملية السياسية”

واكد علاوي على ” ضرورة واهمية ان يكون لبعض النقابات المؤمنة بالعمل المدني دور خلال المرحلة المقبلة بعيدا عن المحاصصة، خاتما بـ ” عاش العراق والمجد والخلود للشهداء الابرار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إياد علاوي: توافق على تشكيل جبهة سياسية جديدة بعد اجتماع لنواب من المناطق الغربية 7 SKY TV.

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