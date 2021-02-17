من نيويورك إلى واشنطن العاصمة - دينا سليم حنحن

2021/02/17 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن دينا سليم حنحن - بريزبنمنذ بداية السنة وعيون العالم مرسلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي عرفت بأقوى دولة على الاطلاق، حصلت نزاعات على تولي الرئاسة، وأحيط مبنى الكابيتول، بسياج بطول مترين نصبت أعلاه الأسلاك الشائكة، أغبط نفسي أنني لم أشهد هذه الأيام حتى تبقى الذكرى القديمة في مخيلتي لهذا البيت المحاط من جهاته الأربعة بحدائق غنّاء، حتى أن طرف منه مشرف على الشارع مباشرة، ويعبر مئات الأ ......





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