حال الحال - محمود الرشيدي

2021/02/17 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الرشيدي لابد وإن طال أن يستقيم الحال، حالي وحالك، حاله وحالها، حالنا وحال الحال.



حال الحال هذا أحوال في ثنائيات تنعكس علينا بتناوب (كسعادة/شقاء) (لذة/ألم)...لها منطقها.



لا يعلم منطقها إلاّ جاهل يدّعي العلم .



وما لا يُعلم لا يحِق أن يُجهل ؛هو أملنا ومحج استقامة الحال.



نسْعد للنجاح ونرضى بطاقاتنا وكفاءتنا ونشقى للفشل ونقلق لضعفنا وعجزنا.



الضعف والعجز نكتوي بمرارتهما فقط عند التنافس البغيض المُ ......





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