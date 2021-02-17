تعديل ميزان القوى المختل أولاً - سعيد مضيه

2021/02/17 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه تعديل ميزان القوى المختل اولاتتأهب القيادة الفلسطينية للدخول في مفاوضات جديدة ضمن اختلال التوازن الذي لازمها في مفاوضات ثبت عقمها.



تراجعت القيادة الفلسطينية عن الالتزام بعدم القبول بوساطة أميركية منفردة وراحت تصدر آيات الترحيب بانتخاب بايدن، وتتجاوب مع طلباته ، حيث أعلنت عن انتخابات تجدد شرعية القيادة .



عقدت مؤتمرا لقادة الفصائل حصرت مهمته في وضع آلية لانجاح الانتخابات! أهذه هموم المجتمع ......





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