2021/02/17 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفيع المستوى..



وفد أردني يزور بغداد الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفيع المستوى.. وفد أردني يزور بغداد الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفيع المستوى.. وفد أردني يزور بغداد الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).