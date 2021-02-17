الأمانة العامة توجه بالمباشرة الفورية لصيانة وتأهيل طرق مداخل بغداد

2021/02/17 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، بالمباشرة الفورية لصيانة وتأهيل طرق مداخل بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنها "وجهت بتكليف وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة ومحافظة بغداد، بالمباشرة الفورية لصيانة وتأهيل مداخل العاصمة بغداد وطرقها، وضرورة قيام الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة، بتنفيذ التوصيات الخاصة التي صادقت عليها اللجنة المختصة بـ (متابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها)".

واضافت ان "التوصيات تضمنت لإعلان إلى الشركات والمكاتب الاستشارية لإعداد التصاميم والمخططات والدراسات المطلوبة من المسح الشامل لكل مدخل، وتحديد بداية التطوير وتهيئته بحسب المتطلبات المُعدة، مع إعداد الضوابط الخاصة بالمستثمرين والشروط الواجب توافرها فيهم، على أن يراعى مواقع محطات الأوزان، وذلك بالتنسيق مع دائرة الطرق والجسور، مع الأخذ بنظر الاهتمام ساحات التبادل التجاري وإكمال متطلباتها كافة"، مبينا ان "التوصيات تضمنت إعلان الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى المستثمرين لاستثمار الموانئ البرية، وتطوير المداخل وفق التصاميم المُعدة ومتطلبات الدراسة الاستشارية، والتنسيق بين وزارة الاعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة وأمانة بغداد؛ لربط ساحات التبادل التجاري بالطريق الحَلَقي الرابع لمدينة بغداد، ضمن دراسة النقل الشاملة للعاصمة، فضلاً عن التنسيق بين وزارة الكهرباء ومحافظة بغداد ومديرية بلديات بغداد، لاستكمال ربط الأعمدة الكهربائية، مع خطوط الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية".

وتابع ان "اللجنة أقرت قيام دائرة المشاريع في أمانة بغداد، بتقديم مقترحاتها ورؤيتها لتأهيل المداخل الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد، واستمرار عمل الفريق المختص بدراسة تصاميم ساحات التبادل التجاري التي أعدتها وزارة النقل مع تحديد مواقع تلك الساحات، فضلاً عن تقديم دراسة عن تطوير مداخل محافظة بغداد"، مشيرا الى ان " أعمال التأهيل والتطوير تشمل (مداخل بصرة – بغداد – الأنبار، الأنبار وبابل، محور بغداد – الفلوجة، مدخل بغداد – موصل، مدخل بغداد – ديالى، ومدخل بغداد – كوت) ضمن الخطة التي أعدتها اللجنة التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، المكلفة بتطوير وتأهيل مداخل العاصمة بغداد، من خلال إنشاء بوابات رئيسة تتضمن ساحات للتبادل التجاري، على وفق التصاميم الهندسية المتطورة، والمجهزة بالأنظمة الالكترونية".

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