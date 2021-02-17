الاتحاد الوطني يدعو الى حيادية القضاء في كركوك وخانقين

2021/02/17 | 16:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاربعاء، بيانا، عقب اجتماعها مع رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور فائق زيدان القاضي، داعية الى تعامل القضاء مع مشاكل الاراضي الزراعية وفق المادة 140 من الدستور.

وجاء في بيان الكتلة، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الكتلة، برئاسة آلا طالباني والنواب الكورد في محافظة كركوك اجتمعت اليوم، ، مع رئيس القضاء الاعلى الدكتور فائق زيدان.

واضاف البيان: ان الاجتماع تناول الاشكاليات القانونية في المحافظة، مؤكدا ضرورة التعامل في المشاكل القانونية والملفات المتعلقة بالاراضي الزراعية في خانقين وكركوك بالخصوص وفق المادة 140 من الدستور.

الكتلة دعت ايضا، الى حيادية القضاء وعدم السماح لاي تدخل سياسي واداري في الاشكاليات القانونية في كركوك والمناطق المستقطعة من اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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