2021/02/17 | 16:51 - المصدر: سومر نيوز
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سلف جديدة.. عبر البطاقة والتسليم فوري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد.. أوضح مصرف الرافدين، ان منح السلف للموظفين بواسطة البطاقة الالكترونية يكون عن طريق فروعه. &n...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سلف جديدة.. عبر البطاقة والتسليم فوري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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