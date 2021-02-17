سلف جديدة.. عبر البطاقة والتسليم فوري

2021/02/17 | 16:51 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أوضح مصرف الرافدين، ان منح السلف للموظفين بواسطة البطاقة الالكترونية يكون عن طريق فروعه. &n...

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