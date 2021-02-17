الرئيس صالح يؤكد المضي قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون

2021/02/17 | 16:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن الحكومة العراقية ماضية قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها بالتعاضد مع الجهود الوطنية من مختلف القوى.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، … Readmore

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