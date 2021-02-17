الحلبوسي لشيوخ عشائر الجنوب: يجب انتخاب ممثلين يعبرون عن واقع مناطقكم ومعاناتكم

2021/02/17 | 16:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار ممثلين يعبرون عن واقع المناطق وتطلعات أبنائها.جاء ذلك خلال استقباله وفد من شيوخ عشائر ووجهاء جنوب بغداد حيث جرى تناول عدد من المواضيع والمشاكل والمطالبات لأهالي مناطق … Readmore

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