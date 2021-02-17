صالح: الحكومة ماضية في استئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون

2021/02/17 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الأربعاء، أن الحكومة العراقية ماضية

في استئصال بؤر الإرهاب وملاحقة

الخارجين عن القانون.

وقال مكتب صالح في بيان، إن الأخير

"استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد،

السفي

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