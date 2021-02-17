مجلس النواب يتلقى دعوة لمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية في فلسطين

2021/02/17 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سفير دولة فلسطين لدى بغداد احمد عقل.وذكرت رئاسة البرلمان في بيان ، انه :" جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".كما تسلَّم الحلبوسي رسالة دعوة الى مجلس النواب من المجلس الوطني الفلسطيني لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين، وتقديم الدعم والمساندة لاجرائها.وستجري دولة فلسطين انتخابات عامة للمجلس التشريعي ومنصب رئيس الدولة خلال الاشهر القادمة./انتهى7

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