رئيس الجمهورية للسفير البريطاني : ماضون قدما في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها

2021/02/17 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي :" ان الحكومة العراقية ماضية قدما في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها واستئصال الارهاب".وذكر بيان رئاسي :" ان الرئيس صالح التقى السفير البريطاني ستيفن هيكي، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، والتعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والاقليمي".وقال رئيس الجمهورية:" ان الحكومة العراقية ماضية قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها بالتعاضد مع الجهود الوطنية من مختلف القوى، من خلال دعم فرض القانون وحماية امن ‏وحياة المواطنين واستئصال بؤر الارهاب وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتها، وحماية المنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وافرادها الذين يستضيفهم العراق بموجب اتفاقات ومعاهدات رسمية، طبقاً للمواثيق والاعراف الدولية"./انتهى7

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