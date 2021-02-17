لجنة الامن والدفاع النيابية تؤكد استغلال المجاميع الارهابية للفراغ الامني في الحدود الفاصلة

2021/02/17 | 16:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن داعش يستغل الفراغ الأمني في الحدود الفاصلة مابين القطعات، فيما عدّت قصف مطار اربيل “خلطاً للأوراق”.واستنكر النائٔب محمد حسين شذر الوحيلي، الهجمات الصاروخية التي طالت أربيل وتسببت بحالة من الرعب والذعر الشديد بين … Readmore

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