2021/02/17 | 17:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص ..

طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، الاربعاء، الحكومة ببيان موقفها من تأخر تنفيذ قرار خروج القوات الاجنبية من العراق.

وقال الماس لـوكالة /المعلومة/ إن “وجود القوات الاجنبية بضمنها الامريكية مرفوض في العراق ومجلس النواب قال كلمته الفصل التي تعبر عن راي العراقيين بمختلف اطيافهم قبل اكثر من عام”، مؤكدا بان “وجود تلك القوات يحمل 3 سلبيات في ان واحد هي ان بقائها انتهاك للسيادة الوطنية وتجاوز على قرار الشعب ومصدر للكثير من الاشكالات “.

واضاف، “على حكومة الكاظمي ان تبين للراي العام العراقي حقيقة المشهد حيال وجود القوات الاجنبية واين وصلت المفاوضات”، لافتا الى ان “المكاشفة ضرورية لبيان اسباب تاخر خروج تلك القوات رغم مرور اكثر من عام على قرار مجلس النواب العراقي المطالب برحيلها”.

وتنتشر القوات الاجنبية في العراق في 3 قواعد عسكرية ابرزها عين الاسد والحرير.



انتهى/ 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون تطالب الكاظمي بكشف أسباب تأخر تنفيذ قانون اخرج القوات الأجنبية من العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون تطالب الكاظمي بكشف أسباب تأخر تنفيذ قانون اخرج القوات الأجنبية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).