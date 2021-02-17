صحة كردستان تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/17 | 17:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإصابات الجديدة توزعت في (أربيل 51، السليمانية 28، دهوك 34، كرميان 2)”.وأشارت الى “تماثل 112 حالة للشفاء (أربيل 76، السليمانية 8، دهوك 25، …

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