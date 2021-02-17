رئيس الجمهورية يشدد على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها واستئصال الإرهاب

2021/02/17 | 17:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، فيما شدد على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها واستئصال الإرهاب.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهميّة التعاون والتنسيق …

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