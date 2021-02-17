الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وضع “خطة عالمية للتلقيح” ضد كورونا

2021/02/17 | 17:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء مجموعة العشرين إلى وضع “خطة عالمية للتلقيح” لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19، خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.وقال إن “العالم بحاجة ماسة إلى خطة عالمية للتلقيح تجمع … Readmore

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