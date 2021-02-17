الصدر يحذر دول الجوار من التدخل في سنجار داعياً الحكومة الى التعامل بحذر

2021/02/17 | 17:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مما قد يحدث في قضاء سنجار والحدود مع تركيا، داعياً الحكومة العراقية الى الالتفات الى ذلك والتعامل بـ”حذر وحكمة”.وقال الصدر في تغريدة له: “انني لم ولن أقبل التدخل من قبل دول الجوار بالشأن … Readmore

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