بوساطة روسية.. عملية تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا قريبا

2021/02/17 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن عملية تبادل للأسرى بين إسرائيل وسوريا ستتم بوساطة روسية قريبا.

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