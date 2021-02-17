الرئيس برهم صالح لستيفن هيكي: نعمل بقوة لحماية البعثات الدبلوماسية وأفرادها

2021/02/17 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أن الحكومة ماضية قدماً في إجراءات تعزيز سلطة الدولة وسيادتها إضافة الى استئصال الإرهاب وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم.

واكد صالح خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، ان الحكومة تعمل بقوة لحماية المنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها الذين يستضيفهم العراق بموجب اتفاقات ومعاهدات رسمية، وشهد اللقاء بحسب بيان بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهميّة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

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