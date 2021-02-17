الحلبوسي لشيوخ مناطق جنوب بغداد: يجب انتخاب ممثلين يعبرون عن تطلعاتكم

2021/02/17 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار ممثلين يعبرون عن واقع المناطق وتطلعات أبنائها.

جاء ذلك خلال استقباله وفد من شيوخ عشائر ووجهاء جنوب بغداد حيث جرى تناول عدد من المواضيع والمشاكل والمطالبات لأهالي مناطق جنوب بغداد، إضافة الى البحث في مسألة دعم الفلاحين والمزارعين، حيث أكد الحلبوسي أن مجلس النواب عمل على دعم هذه الشريحة المهمة من خلال الموازنة، وذلك بإلزام الحكومة ووزارة المالية دفعَ مستحقات الفلاحين السابقة قبل صرف أي مستحقات وأي إنفاق آخر بكلِّ مؤسسات الدولة.

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