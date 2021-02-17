القضاء الأعلى والاتحاد الوطني الكردستاني يبحثان المشاكل المتعلقة بمحافظة كركوك

2021/02/17 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، ورئيسة كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آلا الطالباني، المشاكل القانونية والقضائية المتعلقة بمحافظة كركوك.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، التقى برئيسة كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني وأعضاء الكتلة في مجلس النواب لبحث الإشكاليات القضائية والقانونية في محافظة كركوك.

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