سفير روسيا الاتحادية يجدد دعوة سابقة الى الحلبوسي لزيارة روسيا

2021/02/17 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، اليوم الاربعاء، دعوه سابقةً من قبل رئيس مجلس الدوما إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لزيارة روسيا الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأربعاء، سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف”.

واضاف البيان، ان “اللقاء ناقش العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك تطورات الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات المبكرة، وأهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي، لتعزيز إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية”.

من جهته، أكد السفير الروسي دعمَ بلاده للعراق، مجدِّداً دعوةً سابقةً من قبل رئيس مجلس الدوما إلى الحلبوسي لزيارة روسيا الاتحادية.

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