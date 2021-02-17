مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ترتفع 5.3% خلال يناير

2021/02/17 | 17:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال يناير/كانون الثاني، ليكون الصعود الأول في 4 أشهر متتالية.

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