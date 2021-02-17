السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور في ظل تصاعد التوتر بين البلدين

2021/02/17 | 17:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الحكومة السودانية سفيرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بغرض التشاور، في ظل تصاعد التوتر والخلافات بين البلدين، حسب ما مسؤول سوداني الأربعاء.وقال منصور بولاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة فرانس برس “استدعى السودان سفيره لدى أديس … Readmore

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