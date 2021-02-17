هيئة تحرير الشام تفرج عن أميركي اعتقلته لستة أشهر في شمال غرب سوريا

2021/02/17 | 17:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) الأربعاء سراح أميركي يقدم نفسه على أنه صحافي، لكن يشتبه بارتباطه بتنظيمات متشددة في شمال غرب سوريا، بعد ستة أشهر من اعتقاله، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.وقال المرصد إن “هيئة … Readmore

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