2021/02/17 | 17:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 9 مقررات تصدرها خلية الأزمة في الديوانية قبل يوم من بدء حظر التجوال (وثيقة) عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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