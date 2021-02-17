موعد جديد لمباريات التصفيات المونديالية

2021/02/17 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قرر الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، تأجيل موعد مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

وقال عضو الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة أسعد لازم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد الآسيوي قرر بالإجماع تأجيل التصفيات المؤهلة للبطولتين إلى حزيران المقبل، على أن تقام بنظام التجمع، بعدما كان من المقرر أن تقام في اذار المقبل”.

واوضح أن “الاسيوي ابلغنا في رسالته أن مباريات المجموعات في النسخة الحالية من دوري الأبطال ستقام بنظام التجمع، إذ قام عدد من الفرق المشاركة بالترشح لاستضافة مجموعتها، على أن يتم الإعلان عن البلاد الفائزة بالاستضافة خلال الفترة الحالية”.

يذكر ان العراق يتصدر مجموعته الاسيوية التي تضم ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.



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