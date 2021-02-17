الذهب يتراجع عالمياً ويفقد 20 دولاراً مع قوة العملة الأمريكية

2021/02/17 | 17:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع قوة العملة الأمريكية وبعد بيانات اقتصادية.

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