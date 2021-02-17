الانواء الجوية: طقس بارد ممطر بدءاً من اليوم وحتى الأحد المقبل

2021/02/17 | 17:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الاربعاء، والأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته 7sky، أن “طقس اليوم الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى غائما مع هطول امطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية احيانا وفرصة لهطول الحالوب في بعض المناطق يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”، مضيفا أن “طقس المنطقة الشمالية، غائم ممطر بارد وتكون الامطار غزيرة على اقسامها الشرقية مع حدوث عواصف رعدية يرافقها هطول الحالوب، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”، مشيرا الى ان “طقس المنطقة الجنوبية غائم وفرصة لهطول امطار متفرقة فيها وتكون الامطار غزيرة على اقسامها الشرقية ليلا وحدوث عواصف رعدية وفرصة لهطول الحالوب في بعض اقسامها، ودرجات الحرارة تنخفض فليلا”.

وأضاف أن “طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا الى غائم بارد وفرصة لهطول امطار خفيفة على اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات”، لافتا الى أن “طقس المنطقة الشمالية سيكون غائما ممطرا بارد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، اما في المنطقة الجنوبية فيكون طقسها صحو الى غائم جزئي بارد وغائم ممطر في اقسامها الشرقية، يتحول الى صحو ليلا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”.

واردف البيان أن “طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحوا الى غائم جزئي بارد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”، مشيرا الى أن “طقس المنطقة الشمالية سيكون غائما باردا مع هطول امطار على المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما في المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم بارد، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

واشار الى أن “طقس السبت المقبل في المنطقة الوسطى غائم جزئيا الى غائم بارد وهطول امطار خفيفة الى متوسطة في اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”، لافتا الى أن “طقس المنطقة الشمالية غائم ممطر بارد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما طقس المنطقة الجنوبية فيكون صحوا مع بعض الغيوم بارد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

وتابع البيان أن “طقس الاحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم بارد في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما في المنطقة الشمالية فيكون الطقس غائم جزئيا الى غائم بارد وفرصة لهطول امطار خفيفة في بعض اقسامها، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: طقس بارد ممطر بدءاً من اليوم وحتى الأحد المقبل 7 SKY TV.

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