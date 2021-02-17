حملة تشجير اكثر من ١١٥ شجرة من قبل منظمة WRO في بعشيقة

2021/02/17 | 17:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر تحت شعار (نحن هنا لدعمك، لستَ وحدك) قامت اليوم 16 شباط 2021 منظمة تأهيل المرأة (WRO) وضمن برنامج انشطة التعايش السلمي، والوساطة المجتمعية، بتشجير اكثر من 115 شجرة في عموم ناحية بعشيقة.نازك شمدين، احدى اعضاء منظمة WRO توضح لــ “ايزيدي 24” بأنه، “كمنظمة WRO اليوم نحن هنا، لتشجير بعشيقة …

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