شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين بتزييف العملة

2021/02/17 | 17:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز الشرطة في بغداد، القبض على متهمين بتزييف العملة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شرطة محافظة بغداد من خلال فوج طوارئ بغداد الثالث ألقت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية من الدولار الأمريكي وفئة ١٠ الاف دينار عراقي مزيفة”.وأشار البيان، الى “اقتيادهما الى …

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