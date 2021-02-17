المرور: لا عودة لنظام الزوجي والفردي ونخطط لفتح الشوارع والجسور المغلقة

2021/02/17 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- محمد الطالبي

أكدت مديرية المرور العامة، عدم إمكانية عودة نظام الزوجي والفردي على المركبات، فيما أعلنت خططها لفتح الشوارع والجسور المغلقة.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "حتى الآن لا توجد تعليمات بشأن الجهة التي ستقوم بتغريم المخالفين على عدم ارتداء الكمامة هل المرور أم الشرطة المحلية أم القوات الماسكة للأرض".

الزوجي والفردي

وبشأن العمل بنظام الزوجي والفردي على المركبات أوضح إسماعيل: "لا إمكانية لإعادة العمل بهذا النظام كونه مخالفا للدستور الذي سمح بحرية التنقل والمعيشة.

الطرق المغلقة

وحول الطرق المغلقة، أشار إلى أن هناك دراسة عميقة لإعادة فتح الشوارع والجسور المغلقة"، مبينا أن "مديرية المرور تمكنت خلال ثلاثة أشهر من إعادة فتح عدة طرق، بتنسيق عالي المستوى بين المرور والقطعات الماسكة".

المركبات الخصوصي

وبخصوص المركبات الخصوصي التي تعمل أجرة قال إسماعيل، إن قانون المرور يمنع استخدام المركبات الخصوصي كأجرة، مؤكدا أن "هذا يعد تهربا ضريبيا وله تبعات أمنية".

ولفت إلى أن "لدى المديرية موقفا يوميا، وحجز تقريبا 240 مركبة، كما أن الجمع بين وظيفتين يحاسب عليها القانون إضافة إلى انها مسألة أخلاقية وأدبية".

الإشارات المرورية

وبشأن خلو بعض التقاطعات من الإشارات المرورية ذكر إسماعيل، أن "إشارات المرور لا تقع مسؤوليتها على عاتق مديرية المرور العامة، وإنما على وزارة الصناعة وبالتنسيق مع هندسة المرور"، مؤكدا أن "المديرية جادة في هذا الموضوع وبحاجة الى طاقة كهربائية، إذ إن التي تعمل بالطاقة الشمسية أثبتت فشلها".

وبيّن أن "مفارز المرور ترصد يوميا العديد من المخالفات، وهناك كم هائل لمخالفات السير بعكس الاتجاه والتي تسمى من المخالفات المميتة"، لافتا الى أن "المخالف يحاسب بالغرامة والحجز بحسب القانون".

المركبات الشمالية

وحول تسجيل المركبات الشمالية قال إسماعيل، إن "هناك توقفا حسب قرار مجلس الوزراء"، مؤكدا أنه "تم التنسيق مع وزارة الداخلية في الاقليم على الرغم من أن مقرراتها وقانونها تختلف بعض الشيء عن قانون وزارة الداخلية الاتحادية ولكن التنسيق جار".

وأشار الى أنه "سيكون هناك ربطا إلكترونيا لكل العراق بعد فترة وجيزة وسوف لن تكون هناك أي مشكلة بهذا الموضوع".

المرائب غير النظامية

إلى ذلك، قال مدير المرور العام، إن "مديرية المرور العامة خاطبت امانة بغداد بكتب رسمية ودعتها لإنشاء مرائب حديثة ومتطورة تعمل على بطاقة الكي كارد وتستوعب أكبر عدد من المركبات، لكي تصبح بغداد زاهية وجميلة كون المرائب الحالية قديمة ومتهالكة ولا ترتقي بجمالية العاصمة".

وأكد أن "اجراءات المرور مشددة لتحرك سيارات الحمل الكبيرة بما يخص البيان رقم 9 بعدم دخول سيارات النقل من 4 طن فما فوق داخل بغداد وازقتها والسماح لها بالطرق السريعة والقناة والمخالف تُفرض عليه غرامة 100 ألف دينار".

الحوادث المرورية

وأوضح، أن "كثرة الحوادث الداخلية رغم الاختناقات المرورية وبطء السير، الا أن هناك سائقين لا يلتزمون بقواعد السير والسبب لقلة خبرته في قيادة المركبة، لافتا الى أن الحوادث ليلا تكاد تكون كثيرة وسببها الانارة وعدم تخطيط الشوارع وعدم التزام المواطنين بالقواعد المرورية".

الحجز الإلكتروني

وأكمل مدير المرور، أن "هناك 8 محافظات تم رفع الحجز الالكتروني عنها".

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