2021/02/17 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ جملة قرارات لمواجهة خطر جائحة كورونا، فيما أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي في المدراس كافة.

وبحسب وثقية صادرة عن المحافظة وحصل PUKmedia على نسخة منه، فان المحافظة قررت تقليص الدوام الرسمي في الديوانية بنسة 75% وتعطيل الدوام الرسمي في المدراس كافة اعتبارا من يوم غد الخميس 2021/2/18 ولغاية 2021/3/4.

وادناه نسخة من الوثيقة.

PUKmedia عن اعلام محافظة الديوانية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تقلص دوام المؤسسات الحكومية وتعطل دوام المدارس) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تقلص دوام المؤسسات الحكومية وتعطل دوام المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).