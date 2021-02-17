قوباد طالباني والسفير الأمريكي يبحثان الموازنة

2021/02/17 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار جولته الى العاصمة الاتحادية بغداد، اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء 2021/2/17، مع السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر، لبحث اخر المستجدات والمتغيرات السياسية والأمنية.

وتحدث قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن مسار محادثات وفد حكومة اقليم كوردستان بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 واجتماعاته ولقاءاته مع الاطراف ذات العلاقة.

مسألة الهجمات الصاروخية على مدينة اربيل ، كانت محورا اخرا من المباحثات، اذ أكد الجانبان على أهمية حماية استقرار العراق واقليم كوردستان.

في محور اخر من اللقاء، تم بحث الاوضاع السياسية واخر المتغيرات في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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