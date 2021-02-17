الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في النباعي بسامراء

2021/02/17 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن اللواء 313 بالحشد الشعبي، الأربعاء، 17 شباط، 2021، تنفيذ عملية أمنية في منطقة النباعي بسامراء.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة قاطع عمليات سامراء بالحشد الشعبي، نفذتعملية مسح وتفتيش في منطقة النباعي خارج قاطع المسؤولية".

واضاف البيان أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية إلى اللواء 313 بالحشد الشعبي تفيد بوجود مخلفات حربية كانت تستخدم في هجمات فلول “داعش” الإرهابي ضد القوات الامنية والمدنيين".

وتابع أن "قوة من اللواء 313 باشرت والاختصاصات الهندسية وبإشراف آمر اللواء ومعاونه بمعالجة الموقف وتعزيز الأمن في المنطقة بالكامل".

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