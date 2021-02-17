2021/02/17 | 17:59 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 17 فبراير 2021 | 05:40 مساءً

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المرور: لا عودة لنظام الزوجي والفردي

أكدت مديرية المرور العامة، عدم إمكانية عودة نظام الزوجي والفردي على المركبات، فيما أعلنت خططها لفتح الشوارع والجسور المغلقة.



وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، إنه "حتى الآن لا توجد تعليمات بشأن الجهة التي ستقوم بتغريم المخالفين على عدم ارتداء الكمامة هل المرور أم الشرطة المحلية أم القوات الماسكة للأرض".

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