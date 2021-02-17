المرور: لا عودة للزوجي والفردي ونخطط لفتح الشوارع والجسور المغلقة

2021/02/17 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، عدم العودة لنظام الزوجي والفردي في سير المركبات، مؤكدة أنها تنخطط لفتح الشوارع والجسور المغلقة.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل المرور بحسب وكالة الانباء العراقية، “لا عودة لنظام الزوجي والفردي ونخطط لفتح الشوارع والجسور المغلقة”، مؤكداً أنه “لا توجد تعليمات بشأن الجهة الموكلة بتغريم المخالفين على عدم ارتداء الكمامة”.

وأضاف أن “القانون يمنع استخدام المركبات الخصوصي كأجرة”، مشدداً بالقول “جادون في موضوع الإشارات المرورية والمسؤولية ليست على عاتقنا”.

وتابع اسماعيل أنه “سيكون هناك ربط إلكتروني لكل العراق بما فيه المركبات الشمالية”، مشيراً الى أن “8 محافظات تم رفع الحجز الإلكتروني عنها”.

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