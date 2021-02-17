"داو جونز" يفقد 120 نقطة بالمستهل ويتراجع من مستوى قياسي

2021/02/17 | 18:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع "داو جونز" من أعلى مستوى في تاريخه فاقداً 120 نقطة.

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